التحقيقات تفجر مفاجآت.. سائق أوبر يغير أقواله وفتاة التجمع تُعدل اتهاماتها

شهدت قضية اتهام سائق أوبر بخطف فتاة التجمع ومحاولة التعدي عليها، تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة وعرض المتهم والمجني عليها على مصلحة الطب الشرعي.

كشف الصحفي مصطفى درغام، المتخصص في ملف الحوادث، عن مفاجآت خلال التحقيقات، حيث عدل المتهم عن أقواله السابقة التي اعترف فيها بارتكاب الجريمة.

مفاجآت في قضية خطف فتاة التجمع

وأوضح درغام في مداخلة عبر زووم لبرنامج صباح العربية المذاع على قناة العربية أن الواقعة ناتجة عن خلاف على طريقة الدفع، وأن المجني عليها هي من قامت باختطاف هاتفه ونزع سماعة طبية من أذنه، مما دفعه للتعامل معها بقسوة.

كما عدلت نبيلة عوض فتاة التجمع، عن اتهامها لسائق أوبر آخر بالاشتراك في الجريمة، مستبعدة إياه من القضية.

وأشار مصطفى درغام إلى استدعاء النيابة العامة للشاهدين على الواقعة، اللذان أكدا رؤيتهما للمجني عليها في حالة يرثى لها وبها إصابة في يدها، وقاما بتوصيلها إلى شقيقتها.

كما تم فحص سيارة المتهم، واستخراج ذاكرة التخزين الخاصة بالكاميرا المثبتة داخلها، لكشف تفاصيل الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بإرسال المتهم والمجني عليها إلى مصلحة الطب الشرعي، لفحص تعاطي المتهم للمواد المخدرة وإصابات المجني عليها.

حبس سائق أوبر

وكانت نيابة ثان مدينة نصر، قد أمرت بحبس سائق أوبر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى على سيدة واصابتها ،كما أمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعى لإجراء تحليل كشف المخدرات .

واستمعت النيابة لأقوال المجتى عليها التى تعرفت على المتهم بسرايا النيابة ،وقالت إن المتهم توقف بسيارته فى الشارع بحجة انه يريد شرب مياه ثم فوجئت بتهديده لها بسلاح أبيض وحاول الاعتداء عليها،ولكنها تمكنت من الهرب.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدى سائق "بإحدى شركات النقل الخاصة" على سيدة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجارى تبلغ لجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى الفتيات) بأنها حال استقلالها سيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى" قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدى عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر" مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه وتبين أنه "مقيم بدائرة قررت نيابة ثان مدينة نصر"، التي قررت حبس سائق أوبر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى على سيدة واصابتها ،كما أمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعى لإجراء تحليل كشف المخدرات .) كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين فى الواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.