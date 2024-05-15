تشكيل يوفنتوس لمواجهة أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا

أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا 2024.

ويحتضن ملعب «الأولمبيكو» بمدينة روما، مباراة أتالانتا ضد يوفنتوس ضمن منافسات الدور النهائي من مسابقة كاس ايطاليا 2024.

تشكيل يوفنتوس ضد أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا

ويدخل البيانكونيري أمام أتالانتا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بيرين.

خط الدفاع: جاتي - بريمير - دانيلو.

خط الوسط: كامبياسو - ماكيني - نيكولاسي - رابيو - إيلينج جونيور.

خط الوسط: كييزا - فلاهوفيتش.

موعد مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا

ومن المقرر أن يستضيف ملعب أولمبيكو، المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين فريقي يوفنتوس ضد أتالانتا، اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس إيطاليا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا عبر قناة AD SPORTS Premium 1HD .