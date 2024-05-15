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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

آداب إعلام الزقازيق تناقش مشروعات تخرج شعبة الإذاعة دفعة 39

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم قسم الإعلام بكلية الآداب  جامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، احتفالية لمناقشة مشروعات تخرج شعبة الإذاعة والتليفزيون للعام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بقاعة المنتديات بالجامعة.

تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور عماد عبد الرازق عميد كلية الآداب.

وتمثلت لجنة المناقشة على المشروعات كل من: الدكتور آمال الغزاوى عميد المعهد الكندى العالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث، والدكتور خالد بهجت الأستاذ بالمعهد العالى للسينما وكلية الفنون السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، وخالد الإتربى رئيس الفضائية المصرية، والدكتور أيمن عبد الرحمن الأستاذ بكلية الفنون السينمائية والمسرحية بجامعة بدر وفنان قدير بالبيت الفنى للمسرح، حيث جاءت المشروعات تحت إشراف الدكتور محمود عبداللطيف مدرس الإذاعة والتليفزيون بالقسم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامي عبد العالي وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد غريب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بقسم الإعلام، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم ألقى أربعة طلاب ممثلين عن دفعة ٣٩ شعبة الاذاعة والتليفزيون هم: مريم المصرى، وأحمد مرسى، وأبرار أسامة، ومحمد حبيب؛ كلمة افتتاحية يعبرون خلالها عن أهمية مشروعات التخرج والمحطات المختلفة والتجارب الحياتية التي مروا بها، ومدى تأثرهم بمشروع التخرج وعملهم عليه خلال الفتره الماضية.

وأعرب الدكتور عاطف حسين عن بالغ سعادته بتواجده مع طلاب قسم الإعلام، مشيداً بالأعمال الفنية المعروضة من الأفلام المتنوعة المقدمة خلال الحفل، مثنياً أيضاً على التنظيم الجيد ، كما طرح تصور لفكرة ملتقى توظيف لطلاب وخريجة قسم الإعلام حتى يتم تبادل الخبرات ومعرفة متطلبات سوق العمل فى التخصصات الإعلامية المختلفة، متمنياً لأبنائه الطلاب التوفيق والسداد فى حياتهم. 

وأشار الدكتور عماد عبد الرازق عميد الكلية، إلى أهمية الممارسة وتحويل كل ما نقرأه إلى أفعال أي ترجمة ما تم دراسته إلى فعل في مشروع التخرج، كما أبدى سعادته بالمشاريع المعروضة وقال إنه يجب أن يكون هذا هو الناتج من ثمرة تعليمية في جميع الأقسام.

كما رحب الدكتور محمود عبد اللطيف مدرس الاذاعة والمشرف على المشروعات بجميع الحضور،  مستعرضاً نبذة مختصرة عن المشروعات المتنافسة خلال هذا العام والتى تمثلت فى ١٢ فيلم ما بين روائية قصيرة ووثائقية درامية ووثائقية، وجاءت مصنفة كالآتى سبعة أفلام روائية قصيرة هى (أبصار مُغلفة، أجنوستوس، شتات، نيما، روانا، تشار، ايجيدور)، وثلاثة أفلام وثائقى دراما هى (ساروت، سَندال، چيندا)، وفيلمين وثائقيين هما (فبريكا، يقين).

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الجريدة الورقية