حملة مكبرة لضبط الاسواق ورفع الاشغالات بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة بالمدينة للحفاظ على الصحة العامة والبيئية، جاء ذلك بحضور امانى صلاح مدير ادارة شئون البيئة بالوحدة المحلية، وناصر بادارة الطب البيطرى بنحع حمادى، وعبدالله عبد القادر مدير الرقابة التموينية بادارة تموين نجع حمادى، وعبده مكين عبده مفتش اغذية بالادارة الصحية.

وذلك من خلال المرور على المطاعم والهايبر ماركت ومحال البقالة بالمدينة للاطمئنان على سلامة الأغذيه المعروضه ومدى صلاحيتها.

اسفرت الحملة التى استهدفت منطقة المستشفى العام بنجع حمادي ومنطقة القنطره بساحل نجع حمادي، عن ضبط 5 كجم جبنة شيدر منتهية الصلاحية، و إعدام 5 لتر زيت قلى، و15 كجم منتجات غذائية متنوعة، وجبنة موتزاريلا لانشون فراخ مجمده، وكبد وقوانص، ولحم مفروم لبن مبستر، وحلاوه طحينيه بانيه، وايس كريم بودره.

كما تم تحرير عدد 4 محاضر نظافة وعدم حمل شهادات صحيه، وجرى التنبية المشدد من قبل اللجنة باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والبيئية والصحية لضمان جودة المنتج المقدم للمواطن النجعاوى .

و اكد انور ان لا تهاون فى اى تلاعب يمس المواطن النجعاوى سواء فى الاسعار او جودة وصلاحية السلعة المقدمة له وان الوحدة المحلية لا تألوا جهدا فى الضرب بيد من حديد على كل يخالف او يتلاعب بالقانون.

وقال بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى انه عند تلقى اى شكوى سواء على الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك او عن طريق الاتصال التليفونى بالوحدة المحلية يتم التحرك الفورى السريع، وذلك تنفيذًا لتعليمات السيد رئيس المركز لفحص الشكوى والعمل على حلها فى اسرع وقت وفى سريه تامه وفى اطار القوانين والقواعد المنظمة التى تتضمنها حل الشكوى .

كما شنت الوحدة المحلية مركز حملة مكبرة بمدينة نجع حمادى، جاء ذلك بحضور نواب رئيس المركز حافظ محمود و احمد فريج، ومحمد حارث رئيس قسم الاشغالات، حملة مكبرة لضبط الشارع النجعاوى، حيث استهدفت الحملة منطقة الساحل بنجع حمادى وامام مسجد القنطرة شوارع المدينة ( خلف بنك القاهرة وشارع بور سعيد وشارع ٣٠ مارس والطريق السريع ومنطقة المجتمع الجديد وشارع ١٥ مايو وشارع التحرير.

وذلك لرفع جميع الاشغالات وازالة المعوقات و الباعة الجائلين الغير ملتزمين المتواجدين بالشوارع الرئيسية والفرعية التى تعرقل سير الماره والسيارات، وذلك حفاظا على المنظر الجمالى والحضارى للمدينة .