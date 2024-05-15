طبيبة تكشف خطورة استخدام البلاستيك في الميكروويف

يجهل الكثيرون أن للميكروويف أضرار أبرزها بسبب استخدام أواني غير مخصصة له، وقد تصل الخطورة إلى الإصابة بأمراض مستعصية.

تشيرالدكتورة أناستاسيا غاليانوفا، أخصائية الغدد الصماء، إلى أن تسخين البلاستيك في الميكروويف، يؤدي إلى تحرير مركب البنزول الخطير، وهو ما يؤدي إلى حدوث طفرات وتلف الحمض النووي.

وتقول: "يمكن أن تتشكل مواد ضارة عند تسخين الطعام في الميكروويف، اعتمادا على نوع الأواني المستخدمة لذلك، لا ينصح أبدا باستخدام الأواني البلاستيكية والحاويات البلاستيكية في فرن الميكروويف، لأنه عند تسخين البلاستيك، تتحرر كمية كبيرة من المواد السامة، وأكثر المركبات ضررا هو البنزول، الذي يعزز الإجهاد التأكسدي، ما يؤدي إلى طفرات مختلفة وتلف الحمض النووي. لذلك من الأفضل تسخين الطعام في أطباق زجاجية أو خزفية".

ووفقا لها، يمكن استخدام الأواني البلاستيكية الخاصة لأفران الميكروويف، التي عليها علامة الرقم 5 داخل مثلث أو علامة الميكروويف.

وعن الوقت الأفضل تسخين الطعام قالت: "يجب ألا يزيد وقت تسخين الطعام في الميكروويف على دقيقة واحدة، لأنه عند تسخين الأطعمة أو وضعها في الميكروويف لفترة طويلة، تقل كمية العناصر المغذية فيها بنسبة تصل إلى 40 بالمئة، لذلك إذا كان بالإمكان تسخين الطعام بطريقة أخرى فمن الأفضل استخدامها بدلا من الميكروويف".