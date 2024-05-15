وكيل تعليم قنا يكرم عددًا من المعلمين المتميزين فى العام الدراسي الحالي

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأربعاء، عدداً من المعلمين المتميزين في اعداد وتنفيذ المعارض الختامية للأنشطة التربوية للعام الدراسي الحالي 2023-2024م بادارات قنا ونجع حمادى وأبوتشت التعليمية، وذلك في حضور منال عبدالوهاب وكيل المديرية وصابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية وأسامة قدوس مدير ادارة العلاقات العامة.

وأشاد السيد بحسن تنظيم وإعداد معارض الأنشطة التربوية مثمنا الأداء الفعال والتفعيل المتميز للأنشطة على مدار العام الدراسي وذلك إيمانا بأهمية الأنشطة في اكتشاف المواهب الطلابية في كافة المجالات والمساهمة الإيجابية في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم الإبداعية بما يفيدهم في الحياة المستقبلية عملياً وعلمياً.

وأثنى وكيل الوزارة على الفقرات الفنية والغنائية والعروض المسرحية والعروض الرياضية التي قدمها طلاب وطالبات تعليم قنا ، مضيفاً أن الأنشطة التربوية جزء لا ينفصل عن العملية التعليمية والتي تساهم بدورها في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبنائنا الطلاب حيث يتوجب علينا الاهتمام بهم وتنمية ودعم مواهبهم ومهاراتهم.

وفى سياق متصل كرم وكيل الوزارة الطالبة فاطمة يسرى ابراهيم بمدرسة الدكتور يوسف اسماعيل الثانوية بالألومنيوم ادارة نجع حمادى وذلك لحصولها على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة (الملتقى الفكرى ) تحت إشراف توجيه التربية الأجتماعية ، موجهاً بضرورة الاهتمام وتقديم الدعم لهذه النماذج وتنمية قدراتهم ومهاراتهم .

واصل الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم الأربعاء ، جولاته الميدانية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالى 2023-2024م بإدارة قنا التعليمية.

حيث تفقد وكيل الوزارة مدرسة الشهيد مصطفى عباس للتعليم الأساسي ، والتي تضم 18 لجنة ،من طلاب الصفين الرابع والخامس الأبتدائي وتجول داخل بعض اللجان، للتأكد من الانضباط والالتزام والعمل على توفير الجو المناسب والهدوء للطلاب، حيث يؤدى الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الأجتماعية"فترة أولى" ، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات " فترة ثانية ‎واطمأن السيد على انتظام سير الامتحانات وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج ومطابقة لمواصفات الورقة الأمتحانية .

‎وفي السياق ذاته شدد وكيل الوزارة على انضباط اللجان الامتحانية، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الأمتحانات ، ومنع استخدام الهاتف المحمول سواء للملاحظين أو للطلاب.