الكلام وآخره

الأربعاء 15/مايو/2024 - 07:28 م 5/15/2024 7:28:23 PM

لا صوت يعلو فوق صوت الكونفيدرالية فى نادى الزمالك.. اللاعبون والجهاز الفنى فى حالة تركيز شديد لأجل الفوز والانتصار والوقوف على منصة التتويج يوم الأحد القادم فى ستاد القاهرة الدولى.. الزمالك هو الاقرب للتتويج باللقب الافريقى لأسباب كثيرة منها النتيجة الطيبة التى عاد بها من المغرب وهى الخسارة بهدفين مقابل هدف وقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين فى لوائح الكونفيدرالية تجعل هذه سيف الدين الجزيرى فى شباك نهضة بركان المغربى هو هدف البطولة والهدف الاهم الذى سوف يمنح اللقب لنادى الزمالك.. ورغم فرصة الزمالك الكبيرة فى اللقب الافريقى الا ان جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك اصر على اغلاق صفحة المباراة الاولى، وعلاج ما حدث فيها من اخطاء دفاعية ونفسية، وطالب اللاعبين بعدم الافراط فى الثقة والتعامل مع مباراة العودة انها مباراة التتويج ولا بد من القتال فيها والتحلى بالروح القتالية والاصرار والعزيمة لأجل اسعاد جماهير الزمالك التى تستحق الفرحة والعمل من اجلها..

وفى الوقت الذى لا ينشغل اللاعبون بغير الملعب ومواجهة الضيف المغربى، فإن هناك امورا لا بد من التوقف عندها وهى الحضور الجماهيرى الكبير.. ليس من المعقول ان يحددوا عددا معينا للحضور فى ستاد القاهرة المعروف باستاد الرعب، فلا بد من فتح الابواب للجماهير حتى تمتلئ المدرجات بالجماهير البيضاء التى تعشق فريقها وتجرى خلفه فى كل مكان.. ويجب على الدكتور اشرف صبحى وزير الرياضة ان يكون له دور واعادة النظر فى الحضور الجماهيرى، ولا بد من فتح السعة الكاملة لاستاد القاهرة وهى تقترب من مائة الف مشجع.. يا حضرات لا بد من اعادة فتح باب التذاكر مرة اخرى لان فريق الزمالك فى اشد الحاجة لجماهيره.. ولم تنطلِ على الجماهير حكاية فتح باب الحجز للتذاكر لمدة ست دقائق فى المرة الأولى ثم يبررون موقفهم بنفاد التذاكر.. ويجب على مجلس ادارة نادى الزمالك ان يمارس كل الضغوط على المسئولين لفتح الابواب والسماح بحضور مائة الف مشجع فى هذه المباراة التى ستكون بمثابة احتفالية كبيرة لجماهير الزمالك التى ستكون اللاعب رقم واحد فى الملعب لتفجير طاقات اللاعبين والشد من أزرهم واعادة الحياة إلى الملاعب بعد سنوات من التوقف.. جمهور العظيم الزمالك فى انتظار الموقف النهائى.. رسالتى للمسئولين.. افتحوا الابواب للجماهير.