الأربعاء 15 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مبادرة حياة كريمة تصل قرية المنوات.. قافلة علاجية وإرشادية مجانية للمواشي

قافلة علاجية وإرشادية
قافلة علاجية وإرشادية مجانية

أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة، إطلاق قافلة علاجية وإرشادية مجانية، بالتعاون مع كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، ناحية قرية المنوات بمركز ومدينة أبو النمرس؛ لخدمة ودعم المربين، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة وحماية الثروة الحيوانية.

الطفيليات الخارجية

جاء ذلك بناءً على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

txt

وزير الزراعة: مصر أنفقت المليارات لدعم منظومة الأمن

وأسفرت جهود القافلة عن رش 500 رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 400 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، وعلاج 108 رؤوس حيوان من الأمراض الباطنية، وعلاج 147 رأس حيوان من الأمراض التناسلية والعقم وكذلك الفحص المستقيمي.

txt

وزير الزراعة: نعمل على تطوير قانون التعاونيات

فحص مرض البروسيلا

وشهدت القافلة أخد 34 عينة دم لفحص مرض البروسيلا، وعمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لـ77 رأس ماشية، وعلاج 1040 طائرا من الأمراض البكتيرية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات إرشادية عن أسباب مرض الحمى القلاعية وطرق العلاج وكيفية الوقاية منها وأهمية التأمين الصحي على الماشية.

مواد متعلقة

الزراعة تشارك في اليوم العالمي للصحة النباتية

السيسي: كلما تطورت نُظم الزراعة المستخدمة انخفض معدل استهلاك المياه

محافظ القليوبية يشيد بحصاد قمح كلية الزراعة ببنها
الجريدة الورقية