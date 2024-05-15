مبادرة حياة كريمة تصل قرية المنوات.. قافلة علاجية وإرشادية مجانية للمواشي

أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة، إطلاق قافلة علاجية وإرشادية مجانية، بالتعاون مع كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، ناحية قرية المنوات بمركز ومدينة أبو النمرس؛ لخدمة ودعم المربين، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة وحماية الثروة الحيوانية.

الطفيليات الخارجية

جاء ذلك بناءً على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت جهود القافلة عن رش 500 رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 400 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، وعلاج 108 رؤوس حيوان من الأمراض الباطنية، وعلاج 147 رأس حيوان من الأمراض التناسلية والعقم وكذلك الفحص المستقيمي.

فحص مرض البروسيلا

وشهدت القافلة أخد 34 عينة دم لفحص مرض البروسيلا، وعمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لـ77 رأس ماشية، وعلاج 1040 طائرا من الأمراض البكتيرية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات إرشادية عن أسباب مرض الحمى القلاعية وطرق العلاج وكيفية الوقاية منها وأهمية التأمين الصحي على الماشية.