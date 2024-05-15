تكريم أمهات مصابي الحروق بأسيوط ضمن ختام أنشطة التأهيل النفسي والاجتماعي

نظم قسم التأهيل النفسي والاجتماعي بالمركز التخصصي للحروق بأسيوط حفلاً لتكريم أمهات مصابي الحروق بأسيوط الذين تخطوا تجربة الاصابة وتمكنوا من التحول من مصابي الي متطوع وتشكيل المجموعة التطوعية لدعم مصابي الحروق وتبادل الخبرات بينهم ضمن ختام الأنشطة الفعالة.

جاء ذلك بحضور كل من الشيخ محمد عبد العزيز من منطقة الوعظ باسيوط ، والأب توماس والسير نوال مندوب عن مطران الاقباط الكاثوليك بأسيوط ، ومصطفي ابو غدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية والدكتورة فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الأسبق بأسيوط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المصرية الأصيلة واللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب والدكتور ابو الغيط والدكتور محمد العطيفي والدكتور اميل صبري وعواطف احمد علي رئيس قسم التمريض بمديرية الصحة بأسيوط ورئيسة قسم التمريض بوحدة الحروق بمستشفي ديروط العام ورؤساء قسم التمريض بمستشفي الايمان العام باسيوط ولفيف من الأمهات وذويهم المصابين بالحروق.

بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري تلاها كلمة مدحت محروص القائم بأعمال المركز التخصصي للحروق بأسيوط الذي رحب خلالها بالحضور والنماذج القوية من المصابين ثم كلمات للمنصة الرئيسية التي أكدت على أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المصابين بحروق وفقاً للامكانات المتاحة مشيدين بالأشخاص والمصابين وأسرهم وأولياء أمورهم الذين تخطوا تجربة الإصابة من التحول من مصابي الي متطوع.

وقد تضمن اللقاء ؛ الاستماع لشهادات وخبرات الأمهات الفضليات في مساندة الأبناء للتغلب على الإصابة بالحروق ، وعرض تجارب الناجيين والناجيات المتميزات في مشوار من مصاب إلى مساند ، واختتم اللقاء بتكريم للأمهات وحفل للاطفال وسط فرحة وسعادة من المشاركين وذويهم مع وجود العرائس والعروض والألعاب الترفيهية للمصابين.