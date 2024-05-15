صحية للدايت.. طريقة تحضير شوربة الشوفان بالحليب البودرة

شوربة الشوفان من الحلول الصحية التي يمكنك إضافتها ضمن نظامك الغذائي؛ للحصول على جسم صحي ومثالي، والشعور بالشبع فترة طويلة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالحليب البودر والثوم.

شوربة الشوفان

طريقة عمل شوربة الشوفان بالحليب البودرة

المقادير

- الشوفان : ربع كوب

- الماء : 4 اكواب

- حليب بودرة : 5 ملاعق كبيرة

- مرق دجاج : 1 مكعب

- البصل : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً / متوسط الحجم)

- الثوم : فصّان (مفروم فرماً ناعماً)

- الزيت النباتي : ربع كوب

طريقة التحضير

سخني الزيت النباتي في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل والثوم وقلّبيهما حتى يذبلا.

اخلطي الماء مع الحليب والشوفان في وعاء.

أضيفي مزيج الحليب والشوفان فوق خليط البصل والثوم، وحركي المزيج جيداً.

أضيفي مكعب مرق الدجاج، وحركي المزيج لحوالي 10 دقائق، ثمّ أطفئي النار.

وزّعي شوربة الشوفان بالحليب في أطباق التقديم، وقدّميها ساخنة.

فوائد تناول الشوفان

الشوفان لخسارة الوزن

غني بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان التي تشكل شبكة حول وعاء الطعام وتحدُّ من امتصاص السكريات والدهون، وتؤمن الشبع، وتمتاز بانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، فضلاً على غناها بالبروتين: ينصح بالشوفان كجزء من النظام الغذائي الصحي، وللتخسيس أيضاً. قد تودين الإطلاع على فوائد الهريس لخسارة الوزن.

هل الشوفان مفيد للأمعاء وسهل الهضم

يجعل محتوى الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان في الشوفان غذاءً قيماً للغاية للجهاز الهضمي والعبور المعوي. في المعدة أولاً، ثم في الجهاز الهضمي، تمتلئ ألياف الشوفان بالماء، وتعزز الشعور بالشبع وتحفز الهضم.

على الرغم من كونه مصدراً للجلوتين، إلا أن الشوفان هو أيضاً من الحبوب سهلة الهضم ويمكن تحمله جيداً إلى حد ما من قبل الأمعاء الحساسة. لأنه على عكس جلوتين القمح، يحتوي الشوفان على نوعين يتم تحملهما بشكل أفضل بشكل عام. وهذا يفسر سبب قدرة بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين على تحمل تناول الشوفان جيداً، على الرغم من أنه ليس منهجياً.

أخيراً، أثبت العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

هل من المفيد تناول الشوفان كل يوم

لا توجد موانع لتناول الشوفان كل يوم، سواء على الإفطار أو في الوجبات الأخرى من خلال دمجه في وصفات مختلفة. الشيء الوحيد المهم الذي يجب تذكره من حيث التوازن الغذائي هو أنه من المهم تغيير نظامك الغذائي للحصول على أفضل فرصة لتلبية احتياجاتك من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن. لذلك يمكنك الحصول على جزء من دقيق الشوفان كل يوم، مع الاستمرار في استهلاك مصادر أخرى من الكربوهيدرات المعقدة: الأرز والقمح والبرغل والبقول والبطاطس وما إلى ذلك، وبكميات مدروسة.