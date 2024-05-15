الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة العراقية تعلن مسؤوليتها عن قصف وادي اريحا و قاعدة نيفاتيم في بئر السبع

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق  مسؤوليتها، عن قصف أهداف حيوية في الأراضي المحتلة في منطقتي وادي اريحا، و قاعدة نيفاتيم الجوية في بئر السبع ، بصواريخ نوع الأرقب  .

 

وقالت المقاومة العراقية ف يبيان لها: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميـــــة في العـــراق فجر اليوم الأربعاء المـــــوافق 15 / 5 / 2024 ،  اهداف حيوية في اراضينا المحتلة في منطقتي وادي اريحا و قاعدة نيفاتيم الجوية في بئر السبع ، بواسطة صواريخ نوع الأرقب " كروز مطور "، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

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