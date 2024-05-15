الجونة والداخلية يتعادلا سلبيًا في افتتاح الجولة الـ23

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الجونة والداخلية التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على ستاد السلام، فى افتتاح مباريات الأسبوع الـ23 من عمر الدورى المصرى الممتاز، وهى المباراة الأولى للفريق الشرطى تحت قيادة مدربه الجديد عيد مرازيق الذى تولى المهمة خلفا لأحمد كشرى.

بهذه النتيجة توقف رصيد الجونة عند النقطة ال29 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 21 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 8 وخسر 7 مواجهات.

علي الجانب الأخر واصل فريق الداخلية تذيله لجدول ترتيب الدوري بعدما خاض 22 مباراة لم يحقق سوي فوز وحيد وتعادل 9 مباريات وخسر 12 مباراة، ويمتلك 12 نقطة فقط.

بدأ الجونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح، أحمد حسام، أحمد عبد الرسول، محمد الدغيمي.

خط الوسط: أحمد شوشا، رضا صلاح، أشرف مجدي.

خط الهجوم: رنانادا، محمد الصباحي، أيمن موكا.