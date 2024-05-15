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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام تنشر فيديو استهداف قوات خاصة في منزل مفخخ شرق مخيم جباليا

صورة من الكمين
صورة من الكمين

نشر الإعلام الحربي لكتائب القسام مقطع فيديو، لحظة استهداف قوات خاصة أثناء دخولها أحد المنازل، ضمن كمين مركب شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة .

 

حزب الله يستهدف موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة .

وقال حزب الله في بيان : دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎04:58‌‏ من بعد ظهر يوم الاربعاء 15-5-2024، موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏


 

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