تحيا مصر يُنظم دكان الفرحة بجامعة جنوب الوادي

تفقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، معرض "دكان الفرحة" الذي ينظمه صندوق تحيا مصر بالتعاون مع الجامعة وذلك بالصالة المغطاة بالجامعة في الفترة من 14 الى 16 مايو الجاري.

بحضور الدكتور محمد سعيد عبدالله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعبدالرازق حسين امين الجامعة المساعد، وعادل امام مدير مبادرة "دكان الفرحة “ولفيف من القيادات الادارية.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الى أن مبادرة "دكان الفرحة" أحد أنشطة صندوق تحيا مصر وتأتي اتساقا مع التوجهات الوطنية بتعزيز اجراءات الحماية الاجتماعية.

واكد رئيس الجامعة ان انشطة (دكان الفرحة ) تستهدف رعاية الطلاب الأولى بالرعاية بالجامعات الحكومية و تتضمن إقامة معرض للملابس والأحذية به حوالى(15) ألف قطعة ملابس لتوزيعها على 3٠٠٠ طالب وطالبة.

وحيا رئيس الجامعة جهود صندوق تحيا مصر على المبادرات المتنوعة التي يقدمها في مختلف انحاء الجمهورية واشاد الدكتور محمد سعيد عبدالله نائب رئيس الجامعة الشكر بالدور التنموي لصندوق تحيا مصر وتعزيز قيم التكافل والتضامن و تخفيف العبء المادي على كاهل أسر الطلاب ودعمهم في مسيرتهم التعليمية، مشيراً الى حرص الجامعة على التعاون المشترك مع مختلف الجهات ذات الصلة لتوفير مختلف سبل الدعم للطلاب .

إفتتاح مركز ذوي الإعاقة

افتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، مركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة، تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين هيئة إميديست الأمريكية وجامعة جنوب الوادي لتقديم كافة اوجه الدعم والرعاية للطلاب ذوي الإعاقة.

وأبدت الدكتورة دينا محسن نائب رئيس الهيئة بمصر، عن سعادتها بافتتاح المركز التاسع لخدمات ذوى الإعاقة بجامعة جنوب الوادي وقدمت الشكر لرئيس الجامعة على دعمه اللا محدود من اجل إنشاء هذا المركز بهذا الشكل الذى يليق بجامعة جنوب الوادى.

وأشار الدكتور حسين أبو المجد مدير المركز، أن هذا المركز يأتي استكمالاً لنجاح المبادرة السابقة بإنشاء خمسة مراكز تجريبية للطلاب ذوي الإعاقة في جامعات (القاهرة وعين شمس والإسكندرية واسيوط والمنصورة) والعمل على انشاء 15 مركز جامعيا لذوي الإعاقة مخصصاً للدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة.

بهدف انشاء بيئة يسهل الوصول اليها وداعمه لجميع المتعلمين بغض النظر عن قدراتهم البدنية او المعرفية.