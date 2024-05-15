محافظ شمال سيناء يتابع تقديم طلبات التصالح



أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء علي قيام المراكز التكنولوجية في مجالس المدن بالمحافظة باستقبال طلبات التصالح من المواطنين.

وأشار المحافظ خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته و في حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ والاستاذ عبد العال البدري السكرتير المساعد للمحافظة و رؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية،انه يتم التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء طبقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية،عن طريق التقدم للمراكز التكنولوجية أو عن طريق تطبيق تصالح أو عن طريق البوابة الحكومية.

واستعرض المحافظ الإجراءات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء،واجراءات الجهة الإدارية، والحالات التي يجوز التصالح عليها،بجانب الحالات التي لا يجوز التصالح عليها وهي الأعمال المخالفة للسلامه الإنشائية للمبني وتغيير استخدام أماكن إيواء السيارات والبناء علي الأراضي الخاضعة للآثار والمجاري المائية.

وأشار المحافظ إلي قيام الجهة الإدارية بتحصيل 25٪ من قيمة تقنين الأراضي من المواطنين ،وتقسيط باقي القيمة علي أقساط لمدة 3 سنوات تيسيرا علي المواطنين.

أكد المحافظ علي إطلاق كارت الفلاح بشمال سيناء ،وان جميع الخدمات التي يقدمها الكارت للفلاح مرتبطه بتقنين الأراضي الزراعية.

وجه المحافظ بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.