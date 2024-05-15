تعديل موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي بالدوري

أجرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديل موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الجولة ٢٤ من بطولة الدوري الممتاز وتقديم اللقاء لمدة ساعة.

ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي يوم الأحد ١٩ مايو الجاري على استاد الإسماعيلية في الجولة ٢٤ من الدوري.

وتقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء بدلا من الساعة السابعة.

ويحل فريق سيراميكا ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢٣ من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي