محافظ جنوب سيناء يقوم بجولة تفقدية بمدينة ابورديس

قام اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية بمدينة أبورديس لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تجميل وتطوير بعض الطرق بالمدينة، بحضور اللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح متولي، رئيس المدينة، ولفيف من القيادات التنفيذية.



وأشار المحافظ الى أن المحافظة بصدد إجراء تنمية شاملة لمدينة ابورديس، تتضمن أعمال تجميل ورصف طرق، ودراسة انشاء مناطق ترفيهية مثل شارع 306، ومقصد العائلة لتكون متنفسًا ترفيهيًا لمواطني المدينة وزائريها.



وأوضح أن أعمال التجميل تتضمن إقامة حدائق عامة، وميادين وبرجولات ونصب تذكاري، بتكلفة 2 مليون جنيه، وتطوير 5 طرق بتكلفة 20 مليون جنيه، ليصل إجمالي التكلفة 22 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات تمهيدًا لافتتاحها،

وأشار إلى أن مدينة أبورديس مدينة واعدة خاصة أنه جاري إقامة جامعة حكومية تتضمن أكثر من 15 كلية، وهذه الجامعة سوف تجعل المدينة جاذبة للمواطنين،

كما يجرى تطوير حديقة حي السلام، وإنشاء 3 برجولات وإنشاء نصب تذكاري ضمن خطة تجميل المدينة، وتطوير 5 طرق بإجمالي 3 كيلو متر، وتتضمن طرق "المرور، شارع عباد الرحمن، البحر، المعهد الديني، شارع امتداد المعهد."