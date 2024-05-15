الحبس عامين لشاب هدد بفضح على فتاة ونشر صورها على "الواتساب"

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية، بمعاقبة شاب بالحبس لمدة عامين، متهم بابتزاز فتاة عبر تطبيق واتساب من خلال تهديدها بنشر صور خاصة لها بغير رضاها.

وحملت القضية رقم 10041 لسنة 2021 جنايات مركز كرداسة 5667 لسنة 2022 كلي جنايات شمال الجيزة،

وأحالة النيابة العامة المتهم "يوسف. ط" سن 19 مقيم ناهيا مركز كرداسة جيزة، لأنه في يوم 30 أغسطس 2021، بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، هدد المجني عليها “إيمان. ع. ”، كتابة عبر تطبيق WhatsApp بارتكابه مصحوبا يطلب مبلغا ماليا الجريمة موضوع الإتهام التالي وهي بإفشائه صورا ومقاطع مرئية فاضحة تخصها.

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهم هدد المجني عليها سالفة الذكر بإفشاء صور ومقاطع مرئية فاضحة تخصها قد تحصل عليها في غير علانية وبغير رضائها، عن طريق ارتكابه الجريمة موضوع الاتهام التالي، وذلك لحملها على دفع مبلغ مالي له.

أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بالإعدام شنقًا لعامل بعد إدانته بقتل شاب باستخدام عصا خشبية في منطقة الطالبية.

تعود تفاصيل الجريمة إلى نشوب خلافات سابقة بين المتهم، "م.أ" البالغ من العمر 44 عامًا، والضحية "م.أ". وفي أحد الأيام، لاحظ المتهم الضحية وقام بالاعتداء عليه بعصا خشبية، مما أدى إلى إصابات خطيرة أودت بحياة الضحية.

شهادة والد الضحية

أدلى والد الضحية بشهادته أمام المحكمة، مؤكداً على نشوب مشادة كلامية بين المتهم ونجله، أعقبها اعتداء المتهم على نجله بالعصا الخشبية، مما أدى إلى وفاته.

بعد مراجعة الأدلة وشهادة الشهود، خلصت المحكمة إلى أن المتهم قد ارتكب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وبالتالي حكمت عليه بالإعدام شنقًا.