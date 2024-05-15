مؤسسة اتصالات تسلم أجهزة تعويضية فى المرحلة الأولى من مبادرة "سماعة لكل ساعة "

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة المنتصرين للتنمية بالفشن وبالتنسيق مع مديريات التعليم والتضامن،لتسليم أجهزة تعويضية لطلاب مدارس التربية الخاصة ، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة (سماعة لكل ساعة) وذلك بقاعة ديوان عام المحافظة، وفي حضور: السيد بلال حبش نائب المحافظ،سارة عادل مدير عام مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع عماد فاروق رئيس مؤسسة المنتصرين بالفشن، هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، أمل عزوز وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

وأعرب المحافظ عن تقديره للجهات المشاركة والقائمة على تنظيم الفعالية من مؤسستي اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع والمنتصرين بالفشن وإسهاماتها المتميزة "التي تم توفيرها اليوم" لذوي الإعاقة وأسرهم في مختلف المجالات وأوجه الدعم والرعاية، لممارسة حياتهم بشكل طبيعي وإدماجهم في المجتمع ، والذي يأتي ضمن خطة المحافظة لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، باعتباره ركناً ركيناً ويعمل يداً بيد مع أجهزة الدولة ، مشيدا بالتعاون المثمر بين المؤسستين وآلية وفلسفة عملها التي ترتكز على التوسع والانتشار الجغرافي من خلال تنفيذ المبادرات والأنشطة في عدد من المحافظات في نفس الوقت ، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ، والتي تكتسب أهمية من ناحية التأثير والفاعلية كونها نابعة من التزام داخلى وطواعية.

كما توجه محافظ بني سويف بتحية إعزاز وتقدير لكل أهالي وأسر ذوي الهمم على جهدهم ورعايتهم لأبنائهم والوقوف معهم لتحويل إعاقتهم إلى طاقة،مؤكدا أننا جميعا نتعلم من الصبروالعزيمة والمثابرة وعدم اليأس،وأننا نستلهم منهم القوة وتحمل المشاق والصعاب ، مؤكدا دعمهم الكامل لكافة المبادرات والجهود التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الشريكة من مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية الرسمية المعنية ، لاسيما أن ملف دعم ذوى الإعاقة يأتي فى مقدمة ركائز عمل وأهداف المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،واهتمام بذوي الإعاقة لتوفير كل وسائل الراحة وتسهيل حركة السير لهم ودمجهم في الحياة بشكل طبيعي.

من جهتها أعربت سارة عادل مدير عام مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع ، عن تقديرها للمحافظ"د.محمد هاني غنيم" لدعمه جهود وأنشطة المؤسسة بالمحافظة ،مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل منذ عام 2018 ، وقدمت خدماتها لمئات الألاف من المستفيدين في 15 محافظة ، حيث تعتمد المؤسسة في آلية عملها على محورين أساسين وهما دمج الصحة بالتكنولوجيا ، والتي بدأت بتنفيذ مبادرة "صحتك أصل الحكاية" في 13 محافظة ، وهو مشروع صحي متكامل يقدم خدمات طبية في 10 تخصصات ،، بجانب تنفيذ مبادرة "سماعة لكل ساعة" والتي تستهدف توزيع أكثر من 720 سماعة على الأطفال ضعاف السمع ، بجانب تنظيم قوافل وإعداد كروت رقمنة صحية ، وعمل جلسات تخاطب وغيرها من الخدمات التي تقدمها المؤسسة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الشريكة.

من ناحيته، تقدم عماد فاروق رئيس مؤسسة المنتصرين بالفشن، بالشكر والتقدير للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، خاصة وأنه لا يألو جهدا في الاستجابة لأي مطلب أو نشاط تقوم به أو تشارك فيه مؤسسة المنتصرين بالفشن ، خاصة في ملف ذوي الإعاقة ، مستعرضا ما تم إنجازه ضمكن فعاليات مبادرة " صحتك أصل الحكاية"، من خلال تنظيم قوافل يشارك فيه أطباء متخصصون في عدد من التخصصات الطبية ، وذلك من خلال منهجية تعتمد على استدامة واستمرارية الخدمة ، وليس مجرد توفيرها فقط.

وفي ختام الاحتفالية سلم المحافظ عدداً من الأجهزة التعويضية للطلاب من ذوي الإعاقات " السمعية والبصرية والحركية والذهنية حيث شملت الأجهزة المقدمة 40 سماعة طبية ، و80 نظارة طبية ، و5 عكاز طبي، و5 عصا بيضاء ، و2كرسي متحركي، للتيسير عليهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ودمجهم في المجتمع.

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