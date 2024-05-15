تباين مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بين الارتفاع والانخفاض .

خسر رأس المال السوقي للأسهم 2 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.694.6 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوي 25316 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى5475 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 7872 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء والعرب وبلغت صافي مشترياتهم 5.2 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 2.5 مليار جنيه.