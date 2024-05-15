أشرف صبحي يبحث سبل دعم رياضة السيارات في مصر

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع وفد من وكالة سيارات بيرل ارت الإيطالية، سبل التعاون المشترك لدعم رياضة السيارات في مصر، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر اللقاء محمود راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، وصاحب الوكالة في مصر وأفريقيا، روني سالا الرئيس التنفيذي لشركة بيرل ارت، سيمونا جيوديتي نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيرل ارت، رضا معاليل مدير التعاون اللوجيستي لشركة بيرل ارت، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

ناقش اللقاء إمكانية تبني ودعم رياضة السيارات في مصر، والحديث عن إمكانية إنشاء ٥ تراكات في مصر داخل محافظات (شمال سيناء، الإسماعيلية، الأقصر، القاهرة)، وكذا بحث الجانبان إمكانية إقامة أكاديمية تدريبية لتدريب المتسابقين من مصر علي يد مدربين من إيطاليا، وتصعيد ٣ متسابقين في المراكز الأولى لحضور بطولة عالمية في إيطاليا وتمثيل مصر، حيث تعتبر رياضة الكارتينج هي الرياضة المؤهلة للفورميلا ١.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على اهتمام الدولة المصرية بتطوير رياضة السيارات، ودعم المواهب المصرية الشابة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية الخاصة بسباقات السيارات، وأنها ترحب بمشاركة الشركات الراعية في هذه الفعاليات.

وأعرب محمود راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، وصاحب الوكالة في مصر وأفريقيا عن سعادته بلقاء وزير الشباب والرياضة، مؤكداً على اهتمام وكالة بيرل ارت بدعم رياضة السيارات في مصر، مشيراً إلى أن الوكالة لديها خبرة واسعة في هذا المجال وتحرص علي نقلها إلى مصر.

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