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الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تنظيم ندوة توعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بأسوان

جانب من الحضور
جانب من الحضور

نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع اليونيسف ، ندوة توعوية للشباب وطلاب المدارس وعدد من الأسر بمحافظة أسوان،  تناولت فيها مخاطر الهجرة غير الشرعية وأهمية تمكين الشباب والتوعية  بفرص العمل اللائق.

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اللجنة الوطنية تقدم التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بمحافظة المنيا

شارك في الندوة ممثلون من وزارات وهيئات مختلفة كوزارة  التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي  ووزارة العمل والتربية والتعليم والتعليم الفني وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمجلس القومي للمرأة  كما شاركت العديد من الجمعيات الأهلية.

وافتتح الندوة  محمود إمام عضو الأمانة الفنية للجنة الوطنية والمهندسة فاطمة أحمد سكرتير عام محافظة أسوان ؛ وألقي عضو اللجنة محاضرة حول التعريف بطبيعة واختصاصات اللجنة الوطنية التنسيقية والدور المنوط بها في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من خلال تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية.

كما تم التطرق إلى المخاطر التي تحدق بسفر الأطفال غير المصحوبين وعرض تسجيلات مختلفة حول التعليم الفني و فرص العمل البديلة، بالإضافة إلى الحملة الإعلامية التي أعدتها اللجنة الوطنية وذلك إلى جانب عرض مبادرات " فرصة " ومشروعك.

 

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