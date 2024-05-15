"خلي بالك علشان ميتنصبش عليك".. معلومات مهمة قبل شراء الأضحية

يزداد اهتمام الكثير من المسلمين باختيارِ الأضحية، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك للتقرب إلى الله عزوجل ونيل رضاه وفي السطور التالية ترصد بوابة الوفد الإلكترونية أهم المعلومات عن اختيار الأضحية والشروطَ الإسلاميةَ والصحيةَ والنصائحَ العمليةَ.

أولًا: الشروط الإسلامية لاختيار الأضحية:

العمر:

الضأن: ينبغي أن يكون قد دخل في السنة الثانية من عمره.

الماعز: ينبغي أن يكون قد دخل في السنة الأولى من عمره.

البقر: ينبغي أن يكون قد دخل في السنة الثانية من عمره

الإبل: ينبغي أن تكون قد دخلت في السنة الخامسة من عمرها.

الصحة:

خلوها من العيوب الظاهرة، مثلَ العرجِ والعمى والجروح.

سلامة حواسها، مثل السمع والبصر والشم.

قدرتها على المشي والحركة دون عناء.

السمانة:

أن تكون ذات لحم وفير، متناسقة الشكل، عريضة الصدر.

أن لا تكون هزيلة ولا مفرطة السمنة.

النصائح الصحية لاختيار الأضحية:

شراء الأضحية من مصادر موثوقة: مثل مزارعَ تربية المواشي المرخصة أو أسواق المواشي المنظمة.

فحص الأضحية بدقة: للتأكد من خلوها من أي أمراض أو عيوب.

مراقبة سلوك الأضحية: للتأكد من نشاطها وحيويتها.

الاهتمام بنظافة مكان تربية الأضحية: للتأكد من خلوه من أي ملوثات.

نصائح عملية لاختيار الأضحية:

تحديد الميزانية قبل الشراء: لتجنب الوقوع في حرج الاضطرار إلى التخلص من الأضحية.

مشاركة أكثر من شخص في شراء الأضحية: لتقليل التكلفة وتنوع الخيارات.

الاستفادة من عروض الأسواق: مثل عروض البيع المباشر من المزارع أو عروض التخفيض الجماعي.

ذبح الأضحية في مذبح معتمد: لضمان سلامة اللحم ونظافته.