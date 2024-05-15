الكشف على 1336 مريض فى قافلة علاجية بقرية جاليا الأولى بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي الاثنين والثلاثاء في قرية جاليا الاولى مركز بلقاس وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

حيث تم توقيع الكشف على 1336 مرضى، وضمت 9 عيادات منها ( 2 أطفال - 2 باطنة - الجراحة - عظام - نساء وتنظيم اسرة) فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وتضمن الفحص الطبى باطنة 301 أطفال 342 جراحة 136 انف واذن 83 أسنان.82 عظام 249 نسا وتنظيم اسرة 143

كما تم إجراء عدد 230 تحليلاً مختلفاً للمرضى، و95 حالة أشعة عادية وموجات صوتية فضلاً عن فحوصات لـ139 مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 10 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 10 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.



من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 45 ندوة تثقيفية ، و 125 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه.