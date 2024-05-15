محافظ الغربية يستقبل مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،صباح اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة ،اللواء اركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لبحث ومناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي ينفذها الجهاز بالمحافظة وسبل التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الجديدة على أرض المحافظة .

ورحب محافظ الغربية بزيارة مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لمحافظة الغربية، مثمنا الجهد الكبير الذي يبذله الجهاز من أجل دعم الموطنين ومشيدا بالتعاون المثمر والمستمر بين المحافظة و الجهاز في إقامة مشروعات تعود بالنفع على أهالي المحافظة.

من جانبه أشاد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بجهود محافظ الغربية وحرصه على تنفيذ خطط التنمية التي تستهدفها الدولة على أرض المحافظة، معربا عن بالغ تقديره لحرص محافظ الغربية على مد جسور الصلة والتعاون مع الجهاز في العديد من المجالات لخدمة أهالي المحافظة.