الترجي مع كاردوزو.. لا يعرف الهزيمة وله سلاح وحيد

يدرس مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي نظيره فريق الترجي التونسي، قبل مواجهته في نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2023/2024.

حيث يقام لقاء الذهاب يوم السبت 18 مايو في رادس ولقاء العودة يوم 25 من نفس الشهر على ستاد القاهرة الدولي.

ومن جانبه يسعى باب سويقة لحصد اللقب في النهائي التاسع له والأول منذ عام 2019.

ويعيش فريق الترجي التونسي معنويات مرتفعة مع مدربه الجديد البرتغالي ميجيل كاردوزو، لما يقدمه من نتائج متميزة خلال الفترة الأخيرة على المستويين المحلي والإفريقي.

حيث أنه مع بداية عام 2024، تولى المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو قيادة الترجي التونسي، وخاض الفريق 10 مباريات معه، منهم 6 في دوري الأبطال و4 في الدوري التونسي، فاز الفريق في 8 لقاءات وتعادل في مباراتين، فيما لم يخسر تحت قيادته، وسجل 14 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات.

فيما نجح ميجيل في التعادل سلبيا مع أسيك ميموزا الإيفواري، في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفاز عليه بركلات الترجيح ليتأهل إلى المربع الذهبي، وتمكن من الفوز على بطل جنوب أفريقيا صن داونز ذهاب وإيابا.



سلاح وحيد لمدرب الترجي

يان ساسي

يتميز المدرب البرتغالي من الناحية الدفاعية، وهذا ظهر في المباريات التي خاضها، كما أنه يستغل اللاعب البرازيلي يان ساسي في التحول من الدفاع للهجوم، وسجل اللاعب هدف الترجي الوحيد في لقاء الذهاب ضد صن داونز.

وتحت قيادة المدرب البرتغالي تطور حارس مرمى الترجي أمان الله مميش صاحب الـ20 عاما، وقاد الفريق في 11 لقاء، في دوري أبطال أفريقيا، وحافظ على شباكه نظيفة في 10 مباريات، بينهم 8 مباريات على التوالي، وتألق في ركلات الترجيح ضد أسيك الإيفواري.

الترجي في إفريقيا هذا الموسم

حيث خاض فريق الدم والذهب 12 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا حتى الآن، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 5 لقاءات، وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة فقط بالبطولة.

وسجل لاعبو الترجي التونسي في البطولة هذا الموسم 9 أهداف في البطولة، وتلقت شباكهم 3 أهداف فقط في البطولة.

الأهلي يضاعف المكافآت قبل مواجهة الترجي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مضاعفة المكافآت المالية، لحث الفريق على التتويج ببطولة دوري ابطال افريقيا.

واستقر مسؤولو الأهلي على رفع مكافآت التتويج ببطولة أفريقيا إلى مليون جنيه لكل لاعب من أجل إشعال حماس اللاعبين للفوز على الترجي التونسي وتحقيق اللقب الثاني عشر في تاريخه والذي يضمن للفريق المشاركة في السوبر الافريقي والتأهل إلى كأس العالم للأندية مرة جديدة.

وفي المقابل، تسافر بعثة الفريق برئاسة محمود الخطيب الى تونس في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة.. ويخوض الفريق مرانه الأخير على ملعب (التتش) بالجزيرة.

وحرص كولر على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة بلدية المحلة بالدوري والتي حقق فيها الانتصار 2-1 بالوقت الضائع، من خلال محاضرة فيديو طويلة، كما حذر من تكرار تلك الأخطاء فاعلية أمام الترجي وضرورة استغلال الفرص بالشكل الأمثل.

كما حرص السويسري كولر وجهازه المعاون على دراسة فريق الترجي بالفيديو، من خلال متابعة مباراته الأخيرة أمام النجم الساحلي التي فاز فيها الترجي بثلاثية مقابل هدفين.

واستقر كولر على اصطحاب الحارس محمد الشناوي و المالي أليو ديانج في رحلة تونس، بعد الاطمئنان على جاهزيتها الفنية والبدنية للمشاركة في النهائي الإفريقي.

ويستكمل الثنائي عمرو السولية واحمد عبد القادر برنامجهما التأهيلي بالقاهرة، للتعافي من الإصابة العضلية، للحاق بمباراة الإياب، فيما خرج عمر كمال عبد الواحد والحارس محمود الزنفلي من القائمة لعدم القيد الإفريقي.