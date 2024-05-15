بدء تسليم وحدات الحي السكني الثالث R3 لموظفي الدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، استقبل عدداً من موظفي الدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الادارية الجديدة المخصص لهم وحدات سكنية بالحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذين اتموا سداد الدفعات المطلوبة، لبدء استلام الوحدات المخصصة لهم.

وأشار الوزير إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالانتهاء من تخصيص وتسليم الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ممن أبدوا رغبتهم في الحصول على وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية، وضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات المتعلقة بالوحدات السكنية المتاحة للتخصيص تحفيزاً لهم على الاستقرار وتحقيق كفاءة العمل والأداء.

وفي هذا الإطار، أشار المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه تم تخصيص نحو 4000 وحدة سكنية بالمجاورات الأولى والثانية والثامنة بالحي السكني الثالث R3 وذلك للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحات متنوعة تبدأ من 126 م2 2 وتصل إلى 173م2 حسب رغبة العميل.

وأشار " الشربيني " إلى أن التسليم يتم تباعاً بعد إصدار خطاب بنك التعمير والإسكان الموجه لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم استكمال كافة الإجراءات اللازمة للاستلام طبقاً لخطة موضوعة لذلك.

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص جميع المسئولين بالهيئة والجهاز على تيسير إجراءات الاستلام عن طريق ميكنة جميع الخطوات، وتشمل مراحل التسليم مراجعة خطابات البنك وإيصال سداد مبلغ الـ 25% من قيمة الوحدة المخصصة، بالإضافة لتقديم طلب تركيب عدادات (مياه – كهرباء - غاز)، مروراً بدفع الرسوم المقررة، ثم يتوجه العميل لاستلام وحدته بعد معاينتها على نموذج مخصص لذلك.

وأكد رئيس الجهاز أن تلك الخطوات لا تستغرق سوى دقائق معدودة بفضل التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة، حرصا من الحكومة على توفير كافة سبل الدعم اللازم للتيسير على موظفى الدولة العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جدير بالذكر أن الحي السكني الثالث تم إنشاؤه في العاصمة الإدارية الجديدة، ومقام على مساحة 1000 فدان تقريباً، ويشتمل على أكثر من 24 ألف وحدة سكنية، بمختلف المستويات.