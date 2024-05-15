مصرع طفل بالفيوم غرقا أثناء لهوه على حافة بحر النزلة

لقى طفل بالفيوم مصرعه غرقا أثناء لهوه على حافة بحر النزلة بعزبة ابو النور بمركز اطسا ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى اطسا بالفيوم ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .

كان مدير أمن الفيوم ، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة اطسا بتلقيه إخطار من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الاهالي بغرق طفل في مياه بحر النزله بدائرة المركز .

وعلي الفور انتقلت اجهزة الأمن والانقاذ النهري الي مكان الواقعه ، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان , و تبين، أنه أثناء قيام طفل يدعي مصطفي محمود طه 3 سنوات ، أثناء لهوه انزلقت قدمه وسقط في مياه بحر النزله بعزبة ابو النور .

وبتوقيع الكشف الطبي عليه، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وان سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال والدته، قررت أنه اثناء قيام الطفل باللهو بجوار حافة الترعة رفقة جده بأرضه الزراعية، إنزلقت قدماه وسقط بالمياه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى اطسا المركزي.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر اسرته في الفيوم وتولت التحقيق.