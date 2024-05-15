مراسل “القاهرة الإخبارية”: الآليات الإسرائيلية توسع الاجتياح ليشمل 4 محاور بغزة

كشف بشير جبر، مراسل “القاهرة الإخبارية” من خان يونس في قطاع غزة، أن هناك اجتياح واسع من الآليات الإسرائيلية العسكرية في قطاع غزة، موضحًا أن القطاع ينقسم إلى محاور أربعة، أولهما محور مدينة رفح الفلسطينية والمنطقة الشمالية من المحافظة الوسطى، والمحور الثاني متمثل في محور حي الزيتون في جنوب مدينة غزة.

وشدد “جبر”، خلال مداخلة له عبر “زووم”، عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، على أن المحور الثالث من العمليات العسكرية للآليات والجنود الإسرائيليين في قطاع غزة يتمثل بمحور شمال قطاع غزة ومحور جباليا، مؤكدا أن هذه المحاور تتعرض للقصف المستمر خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن هذه المحاور وقطاع غزة بشكل كامل تتعرض إلى اجتياح واسع من آليات الإسرائيلية العكسرية.

وأشار إلى أن هناك قصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية في مختلف المناطق، ونتيجة للعدوان الإسرائيلي المتواصل والمستمر على القطاع سقط مجموعة من الشهداء جراء إطلاق النيران من الآليات العسكرية الإسرائيلية تجاه المدنيين، وذلك في مناطق بالقرب من وادي غزة في المنطقة الغربية الشمالية لمخيم النصيرات، واستهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين في المنطقة الشرقية لمخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.

وأوضح أنه نتيجة العمليات العسكرية في قطاع غزة هناك انهيار للوضع الصحي في قطاع غزة منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.