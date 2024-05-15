إنجاز جديد لجامعة حلوان في البطولة العربية تحت 20 سنة بمصر

حققت جامعة حلوان إنجازًا رياضيًا جديدًا في البطولة العربية تحت 20 سنة لألعاب القوى التي أقيمت في مصر.

وفازت الطالبة لجين محمد إبراهيم بالفرقة الأولى بكلية التجارة وإدارة الأعمال (BIS) جامعة حلوان، بالميدالية الفضية في مسابقة الوثب العالي.

وتأهلت الطالبة في كلية التجارة جامعة حلوان لبطولة البحر المتوسط في الوثب العالي.

التزام جامعة حلوان بدعم الطلاب

وأعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققته الطالبة لجين، قائلًا: "إن هذا الإنجاز يعكس مدى التزام جامعة حلوان بدعم الطلاب في جميع المجالات".

وأكد رئيس جامعة حلوان أن هذا النجاح يعكس التزام الجامعة بدعم الرياضيين الموهوبين ورعايتهم لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وتحقيق مزيد من الإنجازات ليظل علم مصر خفاقا في جميع المحافل الدولية.

وأضاف رئيس جامعة حلوان: "نحن ملتزمون بتوفير كل الإمكانيات لطلابنا لتحقيق إنجازات متميزة على الصعيدين الأكاديمي والرياضي، وسنواصل دعمنا لهم في جميع المجالات."

ويتم مشاركة الطلاب فى جميع المحافل تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

ويشارك طلاب جامعة حلوان تحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة، ومحمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأيمن عبدالعزيز إدارة النشاط الرياضي، الدكتور عمرو السيد المدير الفنى وإشراف على الطالبة الدكتورة مؤمنة محمود.