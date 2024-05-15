قطر: تعاقدات لبيع 25 مليار طن من الغاز المسال منذ العام الماضي

تتوقع قطر توقيع المزيد من التعاقدات طويلة الأجل لبيع الغاز الطبيعي المسال من إنتاج حقل الشمال الذي تقوم الدولة منذ العام الماضي بأعمال توسعته لزيادة قدرته الإنتاجية بما يفوق 60% إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2030.

قال وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر سعد شريدة الكعبي، إن أعمال توسعة منطقة حقل الشمال، الشرقية والجنوبية، "تسير على الطريق الصحيح". وقال الكعبي الذي يترأس أيضاً شركة "قطر للطاقة"، خلال حديثه في "منتدى قطر الاقتصادي" إن قيمة التعاقدات وصلت إلى 25 مليار طن من مبيعات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، و"يمكنني أن أخبركم أننا سنوقع المزيد هذا العام".

في فبراير الماضي، أعلنت قطر أنها ستطور مشروعاً جديداً في حقل الشمال بقدرة إنتاجية سنوية 16 مليون طن، مما يرفع الطاقة الإنتاجية السنوية للبلاد من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030، من 77 مليون طن حالياً.

وتعمل قطر، التي تعد بالفعل واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، على زيادة طاقتها السنوية لإنتاج الوقود المستخدم في محطات الكهرباء والمنشآت الكيميائية بنحو الثلثين إلى 126 مليون طن في وقت لاحق من هذا العقد. كما وقعت الدولة عقوداً لبيع بعض من هذه السعة الإنتاجية الإضافية، ولا تزال تسعى إلى تعزيز إنتاجها حتى تبقى ضمن كبار الموردين العالميين للغاز خلال العقود المقبلة.

ويختلف الغاز الطبيعي عن غاز البترول المسال أو كما يطلق عليه "البوتاجاز".

فيما يتعلق بالغاز الطبيعى كانت أهم المعلومات عنه كما يلى:

١-يستخرج بصورة طبيعية من باطن الأرض إما مصاحباً لآبار البترول أوعن طريق آبار منفردة.

٢- يتكون الغاز الطبيعى من الميثان والايثان.

٣- لابد من استخلاص المتكثفات والبوتاجاز من الغاز الطبيعى لاستخدامه.

٤-يمكن تسييله فى درجة حرارة معينة لاستخدامه فى التصدير.

أما فيما يتعلق بغاز البترول المسال "البوتاجاز " فكانت أهم المعلومات عنه كالتالى:

١-يتكون من البيوتان والبروبان.

٢- يتم انتاجه عن طريق معامل التكرير.

٣- يتم نقله من خلال شبكات خطوط الأنابيب أو السيارات "الصهريجية" من مناطق إنتاجه إلى المصانع أو أن يتم تعبئة اسطوانات البوتاجاز.