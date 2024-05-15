سعر اليورو في البنوك والسوق السوداء بمصر اليوم الأربعاء

شهد سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية، تراجعًا بمقدار 15 قرشا عن تعاملات أمس، وجاء ذلك بسبب قرارات البنك المركزي في 6 مارس التي ساهمت في القضاء على السوق السوداء وضبط أسعار اليورو في البنوك.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر العمله الأوروبية بشكليها السوق الموازية والقطاع المصرفي، وجاء السعر على النحو الآتي:



سعر اليورو اليوم في البنوك



في البنك المصري الخليجي: 50.657 جنيه للشراء، 50.418 جنيه للبيع.



في البنك الأهلي المصري: 50.799 جنيه للشراء، 50.437 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك مصر: 50.667 جنيه للشراء، 50.475 جنيه للبيع.



في بنك القاهرة: 50.742 جنيه للشراء، 50.437 جنيه للبيع.



في المصرف العربي الدولي: 50.619 جنيه للشراء، 50.432 جنيه للبيع.



في بنك الإستثمار العربي: 50.68 جنيه للشراء، 50.432 جنيه للبيع.



في بنك قناة السويس: 50.619 جنيه للشراء، 50.432 جنيه للبيع.



في البنك المركزي: 50.678 جنيه للشراء، 50.518 جنيه للبيع.



في المصرف المتحد: 50.619 جنيه للشراء، 50.18 جنيه للبيع.



سعر صرف اليورو في بنك البركة: 50.619 جنيه للشراء، 50.432 جنيه للبيع.



في بنك الكويت الوطني: 50.624 جنيه للشراء، 50.432 جنيه للبيع.



في بنك الشركة المصرفية (سايب): 50.85 جنيه للشراء، 50.49 جنيه للبيع.



في البنك الأهلي القطري: 50.619 جنيه للشراء، 50.432 جنيه للبيع.



في البنك العقاري المصري العربي: 50.629 جنيه للشراء، 50.432 جنيه للبيع.



في كريدي أجريكول: 50.734 جنيه للشراء، 50.373 جنيه للبيع.



في مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.965 جنيه للشراء، 50.814 جنيه للبيع.



اسعار اليورو الاوربي في البنك التجاري الدولي: 50.756 جنيه للشراء، 50.437 جنيه للبيع.



في بنك الإسكندرية: 50.686 جنيه للشراء، 49.477 جنيه للبيع.



سعر اليورو اليوم في السوق السوداء



يعيش اليورو الاوربي حالة من الانخفاض داخل السوق السوداء مقابل الجنية المصري الذي استعاد جزء من قوته بسبب صموده امام الدولار الامريكي في البنوك، مما أثر على سعر اليورو في السوق الموازية، وبلغ اليورو 51.06 جنيه للشراء و50.03 جنيه للبيع.



1 يورو = 51.06 جنيه.



5 يورو = 255.3 جنيه.



10 يورو = 510.6 جنيه.



25 يورو = 1,276.5 جنيه.



50 يورو = 2,553 جنيه.



100 يورو = 5,106 جنيه.



150 يورو = 7,659 جنيه.



200 يورو = 10,212 جنيه.