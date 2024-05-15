مفهوم العقيقة وهل تاركها يأثم.. الإفتاء توضح

العقيقة في الإسلام.. أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مفهوم العقيقة في الإسلام والسنة النبوية الشريفة، موكدًا أنها مثل الأضحية سنة مؤكدة ومنقولة عن النبي (صلى الله عليه وسلم).

العقيقة في الإسلام

وأضاف أمين الفتوى، خلال بث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية ردًا على أحد المتابعين، أن أحكام العقيقة كأحكام الأضحية لا فرق يينهما، قائلا: “إذا لم يفعل الأب العقيقة لابنه أو توفى شخص ولم يفعل العقيقة فلا إثم أو دين عليه”.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سنة مؤكدة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

أضحية العقيقة

وقال الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصريه، عبر صفحة دار الإفتاء، إن العقيقة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فَعَلها وأَمَر بها ورَغَّب فيها؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» أخرجه البخاري في "الصحيح" عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه.

وأضاف: وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ" أخرجه الإمام أحمد في "المسند".

حكم أضحية العقيقة

وقد نص جماهير الفقهاء على سنيّتها، وممَّن كان يرى ذلك عن الذكر والأنثى: السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأم المؤمنين عائشة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وبريدة الأسلمي رضي الله عنهم أجمعين، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وعطاء، والزهري، وأبو الزناد. وبه قال الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وجماعةٌ من أهل العلم يَكثُر عددهم، وعلى ذلك جرى العمل في عامة بلدان المسلمين متبعين في ذلك ما سَنَّهُ لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كما في "الإشراف" للإمام ابن المنذر .

العقيقة

وتابع مفتي الديار: وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع": [العقيقة سنة، وهو ما يُذبَح عن المولود].

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [وَالْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ، عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ]، وذهب الحنفية إلى أنها مستحبة.