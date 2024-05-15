28 % تراجعا في أرباح كونكريت فاشون السنوية رغم نمو الإيرادات

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية - العرفة للاستثمارات سابقاً خلال عامها المالي الماضي، تراجع أرباح الشركة بنسبة 28% على أساس سنوي.

قالت الشركة في بيان للبورصة أنها حققت صافي ربح بلغ 8.47 مليون دولار خلال الفترة من فبراير 2023 حتى نهاية يناير 2024، مقابل أرباح بقيمة 11.7 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام المالي للشركة السابق له.

وبلغت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي نحو 150.7 مليون دولار، مقابل 145.8 مليون دولار بالفترة المقارنة من 2022.