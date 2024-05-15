وزارة العمل تجتمع مع القيادات التنفيذية والشعبية لبحث الخدمات المقدمة للمواطنين بالأقصر

شاركت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، في اجتماعاً موسعاً بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمحافظة، فى ضوء التنسيق فيما بين القيادات التنفيذية والسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب لمتابعة شكاوى المواطنين، وما جرى تنفيذه من المشروعات القومية والخدمية، برئاسة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبمشاركة أعضاء مجلس النواب الدكتور حمادة العماري وكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب .

كما حضر الدكتور بهجت الصن ، والنائب أحمد أدريس منسق التحالف الوطنى، والنائب أمانى الشعولي ، والنائبة زينب السلايمى ممثلة ذوي الهمم ، بحضور محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر ، وهدى المغربى السكرتير العام للمحافظة ، والعميد عمر حسين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر ، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات .

وقال الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، إن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين وفق آليات العمل التي استحدثتها الوزارة فى جميع ملفات عملها لتقديم الخدمات فى سهولة ويسر ، والتنسيق مع الجهات التنفيذية الموجودة داخل المحافظات لتقديم أفضل الخدمات بشكل متكامل.

وأضاف مدير المديرية، أن اللقاء تضمن كلمة لمحافظ الأقصر أكد خلالها أن هذا الأجتماع يستهدف تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية فى ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات اللائقة بالمواطنين من خلال المشروعات القومية والخدمية المختلفة ، وكذلك الوقوف على أوجه القصور والتعطيل لأنهاء المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المقررة ، كما استعرض نواب المجلس شكاوى المواطنين وقام المسئولين بمناقشتها والرد عليها.

كما استعرض مدير مديرية العمل الدور الذي تقوم به المديرية والخدمات المؤداة على وضع التشغيل وخصوصاً ذوي الهمم ، ومطالبة شركات القطاع العام في التعاون البناء والشراكة في العمل بما يساهم في توفير مناخ عمل آمن ويزيد من الإنتاجية وفرص العمل.