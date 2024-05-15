تعليم سوهاج تحصد المراكز الأولى على الجمهورية في مسابقة البراعم الكشفية

هنأ الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وسليمان محمد بخيت، وكيل المديرية، وعطا الميموني، مدير عام التعليم العام بالمديرية، توجيه رياض الأطفال بالمديرية، وتوجيه التربية الرياضية بالمديرية، بمناسبة فوز مدارس سوهاج بالمركز الأول والثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة البراعم الكشفية التي تنظمها الوزارة.

حيث حققت مدرسة السعادة بطما المركز الأول على الجمهورية، ومدرسة صبري أبوحسين الرسمية للغات بالمركز الأول مكرر، كما فازت مدرسة الزهور الخاصة بالمركز الثاني.

وأكدت الدكتورة أسماء التنجي موجه عام رياض الأطفال بالمديرة والدكتور أسامة شفيق موجه عام التربية الرياضية بالمديرية أن المسابقة تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية والدينية لدى الطلاب وتنمية مهارات القيادة والابتكار لديهم بالإضافة لتعزيز روح الانتماء وحب الوطن في نفوسهم.

وفي سياق آخر واصل مديرو الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة متابعاتهم للجان امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات وتنفيذ اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وكذلك الاطمئنان على جودة شبكات الانترنت داخل المدارس الثانوية وتوفير المناخ المناسب لطلاب الصف الاول و الثاني الثانوي لأداء الامتحانات إلكترونيا بكل سهوله ويسر .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج وسليمان بخيت وكيل المديرية بضرورة المتابعة اليومية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمختلف المراحل التعليمية .

حيث تابع أسامة المشنب مدير عام إدارة البلينا التعليمية مدارس برديس الإعدادية بنات القديمة وبرديس الثانوية بنات والباسكيه الإعدادية بنين والشهيد إسلام النجار الابتدائية .

كما تفقد كمال عثمان مدير عام إدارة المراغة التعليمية مدارس الثانوية الجديدة بالمراغة وباصونة الابتدائية ومصطفى كامل الإعدادية بنين والإعدادية القديمة بنات بالمراغة.

وتابع أيمن تمام مدير عام إدارة سوهاج التعليمية لجان الامتحانات الإلكترونية بمدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات بسوهاج .

كما تابع الدكتور خالد يوسف مدير عام إدارة طهطا التعليمية بمتابعة الإمتحانات لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية بمدرستي بنهو الاعداديه المشتركه وطهطا الإعدادية بنات .

وفى نفس الإطار اطمأن محمود أبو اليزيد مدير عام إدارة ساقلته التعليمية على سير أعمال الامتحانات بمدارس الإدارة وقام بمتابعة مدرسة قريه سفلاق الرسمية للغات .

كما تفقد راضي مختار الشريف مدير عام إدارة دار السلام التعليمية مدارس المستشار هيثم القط الإعدادية والشيخ أحمد رضوان للتعليم الأساسي للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات واللوائح المنظمة للإمتحانات.