الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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قرارات وسيناريوهات تخرج من القمة العربية (فيديو)

القمة العربية
القمة العربية

كشفت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، عن القرارات التي من المتوقع أن تصدر عن القمة العربية التي تستضيفها دولة البحرين الخميس المقبل.

 وأوضحت  "حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن القمة العربية ستكون مزيد من الضغط نحو الإدارة الأمريكية لاتخاذ سياسات وفرض قرارات على الجانب الإسرائيلي للوقوف أمام مزيد من الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين.

القمة العربية في البحرين:

وأكدت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن هذه القمة ستعمل للضغط حتى لا يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات من دولة الاحتلال الإسرائيلي ليكون هناك مزيد من التصعيد والتهجير للمدنيين الفلسطنيين، مؤكدة أنه خرج مسؤولي "الأونروا" بالأمس للتأكيد على نزوح 450 فلسطيني في مدينة رفح الفلسطينية من أماكنهم، في محاولة للتلاعب بفكرة حماية المدنيين.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية تعمل بإزدواجية في المعايير، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تحاول بين المؤامة بين عدم خسارة حلفاءها الممثلين في الدول العربية ومصر وهذا ما أكد عليه الرئيس الأمريكي، ويقابله التصريحات الأمريكية بعدم نزوح الفلسطينيين دون وجود خطة لحماية المدنيين، منوهة بأن الإدارة الأمريكية ترى أن العمليات العسكرية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية لم يتخطى الخطوط الحمراء فقط.

وشددت على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول في المقام الأول الحفاظ على الأمن الإسرائيلي والوجود الإسرائيلي، وتتبع نهج بأن هناك قانون في الكونجرس يربط الاعتراف بدولة فلسطين بمنع المساعدات إلى المنظمات الدولية، وهي الذريعة التي تتخذه أمريكا للوقوف أمام الاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة عضو دائم بالأمم المتحدة، مؤكدة أن هناك نوع من الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي هو ما أكده جوزيف بوريل، بأن هناك دول امتنعت التصويت وقيام العديد من الدول الأخرى الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطيني كدولة أسبانيا وإيرلندا وبلجيكا تدرس هذا الأمر خلال الفترة الحالية.

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