بشرى سارة للمدرسين والممرضين.. اعرف التفاصيل

وظائف جديدة للمدرسين والممرضين، أعلنت عنها وزارة العمل، صباح اليوم، إذ تم توفير 945 فرصة عمل للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 لـ 40 عامًا من حملة المؤهلات العليا.

وتتوفر فرص العمل في وظائف التدريس والتمريض، بالأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات "أكاديمية ناس"، وذلك برواتب مجزية يتم تحديدها خلال المقابلة الشخصية مع مسئولى "الأكاديمية" وفقًا لخبرة المتقدمين.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إن تلك الجهود تأتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة إيجاد فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى فى المحافظات، تساهم فى الحد من البطالة، وتحسن من مستويات المعيشة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضافت أن الإدارة قامت بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لتوفير مجموعة من الوظائف للعمل بفروعها في طوخ، دمنهور، ومدينة نصر، والشيخ زايد، وأسيوط، السويس، الإسكندرية، والمنصورة، والمنيا، ودمياط، والوادي الجديد، قنا، و طورسيناء.

ويتم التقديم على تلك الوظائف من الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqfEXRwLgIwFvejBpoELVWwUYyPfw9z_X-NDVm-Ksz8RSGMg/viewform، أو من خلال الدخول إلى موقع الشركة www.nassacademy.com.

التخصصات المطلوبة للعمل في التدريس والتمريض

45 مدرس شبكات.

45 مدرس برمجة.

45 مدرس اتصالات.

45 مدرس كمبيوتر.

45 مدرس عربي.

45 مدرس لغة إنجليزية.

45 مدرس فيزياء.

45 مدرس رياضة.

45 مدرس علوم .

30 ممرضة.

30 مسئول دخول احترافي – خدمة اجتماعية.

45 مدرس رسم هندسي.

45 مدرس كهرباء.

45 مدرس إنتاج زراعي.

45 مدرس إنتاج حيواني.

45 مدرس أوتوكاد.

45 مدرس كيمياء.

45 مدرس تربية رياضية.

45 مدرس اقتصاد.

45 مدرس دراسات اجتماعية.

45 مدرس تربية دينية مسيحية.

30 مدرس لغة ألمانية.