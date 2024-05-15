صيد اكتوبر يحصد 18 ميدالية ذهبية ببطولة الجمهورية للجمباز الفني
استطاع فريق تحت 6 سنوات ناشئات للجمباز الفني بنادي الصيد فرع السادس من اكتوبر حصد عدد 18 ميدالية ذهبية ضمن منافسات بطولة الجمهورية المقامة حاليًا في نادي مدينة نصر واسفرت نتائجها عن الاتى:
اللاعبة : درة حسن : وحصلت على الميدالية الذهبية
اللاعبة: هند محمد شريف: وحصلت على الميدالية الذهبية
اللاعبة : ليلي شريف : وحصلت على الميدالية الذهبية
اللاعبة: جميلة شريف : وحصلت على الميدالية الذهبية
اللاعبة : أسيل محمود : وحصلت على الميدالية الذهبية
اللاعبة : مليكة احمد صالح: وحصلت على الميدالية الذهبية
اللاعبة : عاليه احمد اسامة: وحصلت على الميدالية الذهبية
اللاعبة: كرمه مازن لؤي: وحصلت على الميدالية الذهبية
اللاعبة: ليلي احمد ايمن : وحصلت على الميدالية الذهبية
اللاعبة : تاليا احمد حسني : وحصلت على الميدالية الذهبية
اللاعبه : اسيا علي صلاح : وحصلت علي الميدالية الذهبية
اللاعبة ؛ نازلي مصطفي : وحصلت علي الميدالية الذهبية
اللاعبة: ليلة شادي :وحصلت علي الميدالية الذهبية
اللاعبة:ليلي يوسف : وحصلت علي الميدالية الذهبية
اللاعبة :ليان احمد : وحصلت علي الميدالية الذهبية
اللاعبة:جميله إبراهيم : وحصلت علي الميدالية الذهبية
اللاعبة: ريم احمد صادق : وحصلت علي الميدالية الذهبية
اللاعبة : لارا مكاري : وحصلت علي الميدالية الذهبية
الجهاز الفني والإداري :
مديرة الأكاديمية : مهندسة سحر البدري
المدير الفني : دكتور صالح زكريا
المدب العام : دكتور عمر شريف
المدرب : عبدالله محمد
المدربة : زهوة محسن
المدرب : عمر صبري
أداري الفريق : مياده قدري