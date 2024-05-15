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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صيد اكتوبر يحصد 18 ميدالية ذهبية ببطولة الجمهورية للجمباز الفني

جمباز الصيد
جمباز الصيد

استطاع فريق تحت 6 سنوات ناشئات للجمباز الفني بنادي الصيد فرع السادس من اكتوبر حصد عدد 18 ميدالية ذهبية  ضمن منافسات بطولة الجمهورية المقامة حاليًا في نادي مدينة نصر واسفرت نتائجها عن الاتى: 

 
‏ اللاعبة : درة حسن  : وحصلت على الميدالية الذهبية
‏اللاعبة: هند محمد شريف: وحصلت على الميدالية الذهبية
‏اللاعبة : ليلي شريف : وحصلت على الميدالية الذهبية
‏ اللاعبة: جميلة شريف : وحصلت على الميدالية الذهبية
‏اللاعبة : أسيل محمود : وحصلت على الميدالية الذهبية
‏اللاعبة : مليكة احمد صالح: وحصلت على الميدالية الذهبية
‏ اللاعبة : عاليه احمد اسامة: وحصلت على الميدالية الذهبية
‏ اللاعبة: كرمه مازن لؤي: وحصلت على الميدالية الذهبية
‏ اللاعبة: ليلي احمد ايمن : وحصلت على الميدالية الذهبية
‏اللاعبة : تاليا احمد حسني : وحصلت على الميدالية الذهبية
اللاعبه : اسيا علي صلاح : وحصلت علي الميدالية الذهبية 
اللاعبة ؛ نازلي مصطفي : وحصلت علي الميدالية الذهبية 
اللاعبة: ليلة شادي :وحصلت علي الميدالية الذهبية 
اللاعبة:ليلي يوسف : وحصلت علي الميدالية الذهبية 
اللاعبة :ليان احمد : وحصلت علي الميدالية الذهبية 
اللاعبة:جميله إبراهيم : وحصلت علي الميدالية الذهبية 
اللاعبة: ريم احمد صادق : وحصلت علي الميدالية الذهبية 
اللاعبة : لارا مكاري : وحصلت علي الميدالية الذهبية 

‏الجهاز الفني والإداري :
‏مديرة الأكاديمية : مهندسة سحر البدري
‏المدير الفني : دكتور صالح زكريا
المدب العام : دكتور عمر شريف
‏المدرب : عبدالله محمد
‏المدربة : زهوة محسن
‏المدرب : عمر صبري
‏أداري الفريق : مياده قدري

الجريدة الورقية