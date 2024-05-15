صيد اكتوبر يحصد 18 ميدالية ذهبية ببطولة الجمهورية للجمباز الفني

استطاع فريق تحت 6 سنوات ناشئات للجمباز الفني بنادي الصيد فرع السادس من اكتوبر حصد عدد 18 ميدالية ذهبية ضمن منافسات بطولة الجمهورية المقامة حاليًا في نادي مدينة نصر واسفرت نتائجها عن الاتى:



‏ اللاعبة : درة حسن : وحصلت على الميدالية الذهبية

‏اللاعبة: هند محمد شريف: وحصلت على الميدالية الذهبية

‏اللاعبة : ليلي شريف : وحصلت على الميدالية الذهبية

‏ اللاعبة: جميلة شريف : وحصلت على الميدالية الذهبية

‏اللاعبة : أسيل محمود : وحصلت على الميدالية الذهبية

‏اللاعبة : مليكة احمد صالح: وحصلت على الميدالية الذهبية

‏ اللاعبة : عاليه احمد اسامة: وحصلت على الميدالية الذهبية

‏ اللاعبة: كرمه مازن لؤي: وحصلت على الميدالية الذهبية

‏ اللاعبة: ليلي احمد ايمن : وحصلت على الميدالية الذهبية

‏اللاعبة : تاليا احمد حسني : وحصلت على الميدالية الذهبية

اللاعبه : اسيا علي صلاح : وحصلت علي الميدالية الذهبية

اللاعبة ؛ نازلي مصطفي : وحصلت علي الميدالية الذهبية

اللاعبة: ليلة شادي :وحصلت علي الميدالية الذهبية

اللاعبة:ليلي يوسف : وحصلت علي الميدالية الذهبية

اللاعبة :ليان احمد : وحصلت علي الميدالية الذهبية

اللاعبة:جميله إبراهيم : وحصلت علي الميدالية الذهبية

اللاعبة: ريم احمد صادق : وحصلت علي الميدالية الذهبية

اللاعبة : لارا مكاري : وحصلت علي الميدالية الذهبية

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‏الجهاز الفني والإداري :

‏مديرة الأكاديمية : مهندسة سحر البدري

‏المدير الفني : دكتور صالح زكريا

المدب العام : دكتور عمر شريف

‏المدرب : عبدالله محمد

‏المدربة : زهوة محسن

‏المدرب : عمر صبري

‏أداري الفريق : مياده قدري