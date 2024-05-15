القباج تشهد افتتاح الدورة الثانية لمبادرة العيش باستقلالية لذوي الهمم بالبحرين

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب خلال زيارتها إلى مملكة البحرين افتتاح فعاليات النسخة الثانية من مبادرة "العيش باستقلالية"، والمعرض العربي للأسر المنتجة، وذلك بحضور السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والسيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين.





وتأتي المبادرة والمعرض ضمن فعاليات النسخة الخامسة من "المنتدى العالمي لريادة لأعمال والابتكار والاستثمار"، والذي يقام في مملكة البحرين تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ذات الصلة، وعلى هامش أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين «قمة البحرين» والتي من المقرر انعقادها غدا الخميس بحضور القادة والزعماء العرب.





وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور على تفقد أروقة المعرض والإطلاع على المنتجات المتميزة للعارضين سواء من جمهورية مصر العربية أو الدول العربية المشاركة في المعرض ومبتكرات ذوي الإعاقة، حيث يعد المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين العارضين من خلال الإطلاع على التجارب المشاركة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة لترويج المنتجات بين الدول العربية.



الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جامعة الدول العربية نظمت النسخة الأولي من المعرض العربي للأسر المنتجة «بيت العرب» في قصر القبة بمحافظة القاهرة خلال الفترة من 5 حتى 11 يناير من العام الماضي 2023 بمشاركة 12 دولة عربية، وبلغت عدد الأسر المنتجة المشاركة في النسخة الأولي من المعرض حوالي 150 أسرة منتجة موزعة كالتالي 70 أسرة مصرية، و80 أسرة من الدول العربية.



هذا وتشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى مملكة البحرين المشاركة في الحدث الذي ينظمه قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية - إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية - بالتنسيق مع اتحاد الغرف العربية ومكتب اليونيدو الإقليمي بالبحرين تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة".



كما ستلقي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة خلال افتتاح فعاليات النسخة الخامسة من" المنتدى العالمي لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار"، فضلا عن عقدها عددا من اللقاءات الثنائية مع السادة الوزراء من الدول المشاركة في الفعاليات التي تشهدها الزيارة.