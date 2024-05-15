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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد جمال: الإسماعيلي تسلَم الدفعة الثانية من مستحقات صفقة إياد العسقلاني

اياد العسقلاني
اياد العسقلاني

أكد محمد جمال عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أن ناديه استفادة مالية جيدة من انتقال إياد العسقلاني لاعب الفريق السابق إلى نادي روستوف الروسي في الفترة الأخيرة.

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وقال محمد جمال عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"  الإسماعيلي تسلَم الدفعة الثانية من مستحقات صفقة إياد العسقلاني وهو لاعب جيد وخامة فنية جيدة ينتظره مستقبل رائع في الكرة المصرية ".


وتابع جمال: " عبد الكريم مصطفى ظهير أيسر على أعلى مستوى وسيكون له مستقبل كبير في هذا المركز في السنوات القادمة ".

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