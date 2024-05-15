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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد جمال: هدف طلائع الجيش في الاسماعيلي جاء من خطأ واضح

طلائع الجيش والاسماعيلي
طلائع الجيش والاسماعيلي

أكد محمد جمال عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أن هدف فريق طلائع الجيش جاء من خطأ واضح والفريق تعرض لظلم في هذه اللعبة من جانب حكم المباراة.

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الإسماعيلي يتعادل إيجابيا مع طلائع الجيش في دوري نايل


وقال محمد جمال عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن هدف طلائع الجيش في الاسماعيلي جاء من خطأ واضح ولا أعلم لماذا تكرر الأخطاء التحكيمية في كل مباريات الفريق ببطولة الدوري الممتاز ".

وتابع:" إدارة الاسماعيلي بدأت التخطيط للانتقالات الصيفية القادمة من أجل إسعاد الجماهير واستعادة البطولات مرة ".

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