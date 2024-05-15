محمد جمال: هدف طلائع الجيش في الاسماعيلي جاء من خطأ واضح

أكد محمد جمال عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أن هدف فريق طلائع الجيش جاء من خطأ واضح والفريق تعرض لظلم في هذه اللعبة من جانب حكم المباراة.



وقال محمد جمال عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن هدف طلائع الجيش في الاسماعيلي جاء من خطأ واضح ولا أعلم لماذا تكرر الأخطاء التحكيمية في كل مباريات الفريق ببطولة الدوري الممتاز ".

وتابع:" إدارة الاسماعيلي بدأت التخطيط للانتقالات الصيفية القادمة من أجل إسعاد الجماهير واستعادة البطولات مرة ".