الإسماعيلي يتعادل إيجابيا مع طلائع الجيش في دوري نايل

حسم التعادل الايجابي نتيجة مواجهة الإسماعيلي وطلائع الجيش بنتيجة هدف لمثله في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري.

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وتقدم الإسماعيلي بالهدف الأول عن طريق إريك تراوري في الدقيقة 62 ، ثم تعادل الطلائع بأقدام شيكا في الدقيقة 72.

وبهذة النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 29 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما يأتي الإسماعيلي فى المركز الثانى عشر برصيد 26 نقطة.

ويلعب الدروايش المباراة بتشكيل مكون من..

أحمد عادل .. حارس مرمى

الدفاع ..عبد الكريم مصطفى ،محمد دسوقي ،محمد عمار ،حاتم سكر.

الوسط .. ،هشام محمد ،محمد مخلوف ،عمر الساعي ،عبد الرحمن مجدي إيريك تراوري.

الهجوم ..نادر فرج

على مقاعد البدلاء ..محمد فوزي - حمدي النقاز - عماد حمدي - محمد حسن - محمد عبد السميع - باسم مرسي - بشار أشرف - عبد الرحمن الدح - مروان حمدي.