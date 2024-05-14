ريال مدريد يسجل ثلاثية في شباك ألافيس بالشوط الأول

انتهي الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وألافيس، بتقدم الميرنجي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 36 بالدوري الإسباني.

وجاء هدف بيلينجهام في الدقيقة التاسعه من عمر الشوط الأول لمباراة ريال مدريد وألافيس، بينما عزز النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 27 من الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط، تمكن فالفيردي من تسجيل هدف ريال مدريد الثالث في الدقيقة 45+2، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال بنتيجة 3_0.



تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: كامافينجا، كروس، فالفيردي.

خط الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس، روردريجو.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 90 نقطة، وخصمه ألافيس يملك 42 نقطة في المركز 11.