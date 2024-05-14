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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رامافوسا من جنوب أفريقيا يوقع مشروع قانون التأمين الصحي

رامافوسا
رامافوسا

من المقرر أن يوقع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، الأربعاء، مشروع قانون الصحة الوطني، الذي يهدف إلى ضمان التغطية الصحية لجميع المواطنين، بحسب رئاسة البلاد.

ويأتي مشروع القانون، الذي يحظى بتأييد واسع النطاق من الناخبين، قبيل الانتخابات الوطنية المقررة في 29 مايو/أيار، مما يشكل اختبارا كبيرا لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم.

وقد وافق المشرعون على مشروع القانون، الذي تبلغ تكلفته المليارات، العام الماضي، وسيتم طرحه تدريجياً.


وهي تسعى إلى إصلاح نظام الرعاية الصحية ومعالجة الفوارق العرقية والاجتماعية العميقة المستمرة منذ نهاية الفصل العنصري.  ومع ذلك، تعارضها مجموعات الأعمال، خوفًا من سحب الاستثمارات والأضرار الاقتصادية.  وعلى الرغم من التوقيع، يشكك الخبراء في حدوث تغييرات فورية.

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