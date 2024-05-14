محامي سائق أوبر التجمع يطالب النيابة بتفريغ كاميرا السيارة

طالب دفاع سائق أوبر المتهم في واقعة فتاة التجمع، بتفريغ الكارت الميموري الخاص بكاميرا سيارة المتهم، والذي رصد ما حدث داخل السيارة بين السائق المتهم وفتاة التجمع المجني عليها.

وأشار المحامي أن تفريغ كارت الميموري سيقلب الموازين، ويكشف حقيقة الواقعة، ويوضح هل هي واقعة خطف ومحاولة اغتصاب وتعدي جنسي وتهديد بآلة حادة، أم مشادة كلامية واختلاف على طريقة الدفع.

وأكد المحامي أن واقعة حبيبة الشماع لاقت كثيرا من اللغط حولها والتعاطف مع المتهم لعدم وجود فيديو يرصد الواقعة، أما في واقعة فتاة التجمع، فقد تم رصدها من كاميرا السيارة الداخلية ومايك السيارة الداخلي، وهو ما سيكشف الحقيقة.

وفي وقت سابق أدلى حسين.ع، سائق أوبر المتهم بخطف ومحاولة اغتصاب ن. ع.، والمعروفة إعلاميًا بـ فتاة التجمع، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بمدينة نصر.

وقال المتهم إنه كان في طريقه لتوصيل الفتاة من التجمع الخامس بالقاهرة لمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، ولاحظ ارتداءها لملابس مفتوحة تظهر مفاتنها: كانت لابسة سواريه ومعرفتش أمسك نفسي.

اعترافات سائق أوبر المتهم بخطف ومحاولة اغتصاب فتاة التجمع

وأضاف سائق أوبر المتهم في اعترافاته، أنه حاول التقرب منها والتعدي عليها، إلا أنها قاومته بشدة، فأخرج أداة حادة كاتر كان بحوزته وحاول إرهابها به، إلا أنها أمسكت بالكاتر فأصيبت: هي اللي عورت نفسها ومكنتش عاوز أعورها.