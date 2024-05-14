تفاصيل إحالة 13 شخصًا متهمين بالقتل إلى المحاكمة ببولاق الدكرور

أحالت الجهات المختصة بالجيزة، 13 متهما لمحكمة الجنائية المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل والشروع في القتل واستعراض القوة في بولاق الدكرور.

تفاصيل إحالة 13 شخصا متهمين بالقتل الي المحاكمة ببولاق الدكرور

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 21719 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين اسامة.م ٢٢ عام تاجر ملابس، الحسيني.م ٢٧ عام – تاجر ملابس، احمد.م ٢٠ عام تاجر ملابس، فهد.ح، علام.ج، حمدي.م، أحمد.ح، مشهور.ص، محمد.م، بهاء.ا، محمد.ح، أمين.م، علاء ياسر.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين جميعا استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد المجني عليهم والأهالي وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة نارية، وكان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في نفس المجني عليهم والأهالي بالمنطقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت بهذه الجريمة جرائم ذات الزمان والمكان، بأنهم قتلوا المجني عليهما حنفي صابر وشقيقه محمد صابر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية والتي نجم عنها اصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما.

وكذلك شرعوا في قتل المجني عليهما احمد حنفي صابر وبهاء الدين صابر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية - حال تعدي الباقين عليهما بأسلحة بيضاء والتي نجم عنها اصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته إلا انه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز الأول وحاز الباقين بواسطته سلاحا ناريا غير مششخن بندقية خرطوش بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحرز الأول وحاز الباقين بواسطته ذخائر نارية دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتهم أو إحرازهم، وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء " عصي، سكين بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وضربوا مشهور صابر محمود عمدًا فأحدثوا اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوم وكان ذلك باستخدام أسلحة بيضاء محل الاتهام السابق النحو المبين بالتحقيقات.



إصابة 7أشخاص في سقوط أسانسير داخل برج سكنى بالدقى

كما تعرض 7 أشخاص إثر سقوط أسانسير داخل برج سكنى في منطقة الدقي،تم نقل المصابين إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة ، بلاغًا بسقوط مصعد بداخله 7 أشخاص في الدقي، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والإنقاذ إلى المكان، وتبين من خلال الفحص إصابة 7 أشخاص سقط بهم أسانسير العقار من الطابق السادس.

وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة .

وفاة شخص أثناء حضوره جلسه محاكمته بسبب خلافات مع زوجته

وفي واقعة أخري ، توفي شخص داخل دار القضاء العالي بوسط البلد، بسكتة قلبية أثناء حضوره جلسة قانونية في المحكمة بسبب خلافات مع زوجته ، فسقط فجأة على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة الإسعاف إسعافه.

ودلت التحريات الأولية أن عدد القضايا المقامة ضده من زوجته تجاوز الـ١٢ قضية منذ ٣ سنوات.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة وذلك بعد مناظرة النيابة العامة للجثمان وتم نقله لأقرب مستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة