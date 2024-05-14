إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة طلائع الجيش

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن تشكيل لاعبيه الرسمي الذي يخوض به لقاء طلائع الجيش بعد قليل بمسابقة الدوري المصري الممتاز .

التشكيل جاء كالتالي ..

أحمد عادل .. حارس مرمى

الدفاع ..عبد الكريم مصطفى ،محمد دسوقي ،محمد عمار ،حاتم سكر.

الوسط .. ،هشام محمد ،محمد مخلوف ،عمر الساعي ،عبد الرحمن مجدي إيريك تراوري.

الهجوم ..نادر فرج

على مقاعد البدلاء ..محمد فوزي - حمدي النقاز - عماد حمدي - محمد حسن - محمد عبد السميع - باسم مرسي - بشار أشرف - عبد الرحمن الدح - مروان حمدي.

وعلى جانب آخر ، في إطار سياسة إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، للحفاظ على العناصر ومواهب قطاع الناشئين، قرر المجلس تأمين مجموعة من عناصر القطاع بعقود طويلة الأمد.

ويأتي قرار إدارة الإسماعيلي، بتأمين مواهب الفريق بعقود طويلة الأمد، للحفاظ على خدماتهم خاصة وأنهم مستقبل النادي خلال المرحلة المقبلة.

وأبرم النادي مجموعة من العقود مع عدة مواهب بقطاع الناشئين هم ..

* محمد عبد الرازق.. حارس مرمى 2006

* عبد الرحمن محروس.. حارس مرمى 2006

* إبراهيم محمد عبد العال.. جناح أيمن 2006

* عبدالله هشام.. مدافع 2006

* محمود حجازي.. لاعب وسط 2006

* يوسف عبدالله.. مدافع 2006

* أنور عبدالسلام.. مهاجم 2006

* إبراهيم النجعاوي.. جناح أيمن 2008

وحضر مراسم التوقيع كل من كابتن محمود جابر، رئيس قطاع الناشئين، وكابتن أشرف خضر، المدير الفني للقطاع، والكابتن أحمد عبده، المشرف العام على حراس القطاع ودكتور أحمد عبده، المدير الإداري للقطاع.