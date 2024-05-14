كلام فى الهوا

الثلاثاء 14/مايو/2024 - 08:32 م 5/14/2024 8:32:59 PM

فضيحة بكل معنى الكلمة التى جاءت فى أحد اللقاءات التليفزيونية مع «فوزى لقجع» رئيس الاتحاد المغربى لكرة القدم، والحاصل على المركز الرابع فى كأس العالم الأخير، إذ قال الرجل بكل بساطة متسائلاً «هل أنا مطالب بأن أنصح الاتحاد المصرى بأن يتقدم بملف لاستضافة دورى أبطال إفريقيا 2022 بين الأهلى والوداد، فكل اتحاد أدرى بشئونه ومصالح أنديته» لا فض فوك أيها الرجل، هذا دعاء عربى قديم يعنى لا فقدت أسنانك، فها هو رئيس الاتحاد المغربى لكرة القدم يقول بملء فمه إن خطأ لعب مباراة الأهلى فى نهائى دورى الأبطال الإفريقى الذى لعب فى المغرب وفاز بها نادى الوداد بسبب إخفاء خطاب الاتحاد الإفريقى وعدم قيام الاتحاد المصرى بتقديم ملف استضافة دورى الأبطال فى مصر، وأن الاتحاد المغربى تقدم بهذا الملف وفاز بتنظيم هذه المباراة، فليس من دوره تنبيه الاتحاد المصرى للقيام بالدور المنوط به، فهو كما قال الرجل أدرى بشئونه، هذا القول يذكرنى بعبارة قضائية تأتى فى الأحكام القضائية عندما تعلن المحكمة عن فشل أحد المحامين الحاضرين فى الدعوى فتقول «المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات الدفاع» هذا الخطأ لو وقع من مسئول يابانى لكان حرق نفسه اعترافاً بخطئه.. ناس عندها دم وإحساس!!

لم نقصد أحداً!!