هموم وطن

الثلاثاء 14/مايو/2024 - 08:30 م 5/14/2024 8:30:21 PM

سيبقى غدركم ودمويتكم أيها الصهاينة المحتلون، وستبقى غزة العزة شامخة رغم الإبادة ورغم الدمار الذى طال البشر والحجر والشجر، ستترك غزة فى كيانكم المحتل شرخًا لن يداويه الزمان كما داويتم ساديتكم وعنصريتكم مع الألمان والإنجليز على مدار القرن الماضى تعيشون على ابتزازهم وابتزاز العالم أجمع تحت مسمى معاداة السامية تارة وتصديق كذبة أنكم مضطهدون وأن هتلر أحرق أحدادكم فى أفران الغاز، ستعودون كما كنتم حسالة الشعوب والجنس الخائن والمتخفى بين البشر تحت مسميات عدة وتعتنقون ديانات أخرى جبنًا ونفاقًا، ستعودون إلى الشتات كما كنتم لأننى لا أظن أن هذه الأيام ستكون نهايتكم.. ستتجبرون أكثر وأكثر ما دام المسلمون لا يحملون من الإسلام سوى اسمه، ستعيثون فى الأرض فسادًا ما دام الجميع يشهد ويبارك حصاركم ولا يحرك ساكنًا، سترقصون على جثث العرب والمسلمين أكثر وأكثر ما دامت أمريكا تحكم العالم والأنظمة العربية والإسلامية تلهث لتنال الرضا وتطمئن على الكراسى والمناصب وتأمين التعاون والمعونات، ولكن ما لا تحتسبونه ولا تظنون انه سيحدث يومًا ما أن العالم الحر كله عرف ساديتكم ودمويتكم وكذبكم طوال الوقت، وأن مظاهرات الجامعات لن تتوقف حتى يرحل أسوأ رئيس أتت به أمريكا وأسوأ دمية تلاعب بها اليهود وكشفوا عورتها وهشاشة صناعتها، سيرحل الخرف بايدن وسيبقى الأبطال الصامدون يهدمون كيانكم المحتل ويقطعون أذرعتكم الخبيثة فى منطقتنا.

سيلاحقونكم أطفال غزة وخان يونس ورفح والضفة، وسيأخذون بالثأر ممن شردهم وقتل ذويهم وهدم ديارهم، لن تشعروا يومًا بالراحة حتى لو ظننتم أن المقاومة الصامدة قد انتهت وذابت داخل الأنفاق، سيواصل أطفالهم الجهاد وسيتسلمون الراية من آبائهم فى نفس التوقيت الذى سيهرب فيه اليهود الملاعين خارج الأراضى المحتلة، ليعودوا إلى الجحور مرة أخرى، وستكتب عبارة ممنوع دخول الكلاب واليهود على لافتات المحلات بالدول الأوروبية كما كان يحدث فى ثلاثينيات القرن الماضى، ستبقى غزة عزيزة أبية رغم أنف النظام العالمى الفاشى ونسأل الله تعالى أن يبلغنا هذا اليوم ويشفى صدورنا بنصره المؤزر بإذن الله.